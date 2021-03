Bollettino del ‘San Pio’ | ancora un decesso presso il nosocomio beneventano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoveri al San Pio di Benevento. Dai 76 di ieri si passa ai 75 di oggi. Ed è l’unico flebile raggio di sole in un periodo davvero complicato, falcidiato da un aumento di decessi. In tal senso, un 79enne del comune di San Salvatore Telesino non ce l’ha fatta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

