Bari | ragazza segregata Arrestato 31enne

(Di lunedì 29 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Sabato pomeriggio a, la polizia haun pregiudicato di 31 anni con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 21enne e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. La giovane donna ha raccontato di essersi allontanata da casa di sua spontanea volontà alla fine del 2020 per via di alcune incomprensioni con la famiglia e di aver conosciuto l’uomo, che si è offerto di ospitarla. Ma dopo un periodo di regolare convivenza è iniziato l’incubo: abusi sessuali, il divieto di uscire da sola dall’appartamento e di utilizzare il cellulare; le finestre oscurate con pannelli adesivi; la porta d’ingresso chiusa con un lucchetto anche quando lui era presente. Laha raccontato di essere rimasta incita ed è stata affidata all’assistenza del personale di un centro ...

E' accaduto a Bari e la vicenda è stata scoperta grazie a un controllo anti - Covid. Richiamato ... Porta chiusa da lucchetto, finestre oscurate, la ragazza segregata senza telefonino da dicembre, ... Segregata in casa, violentata per mesi, è l'incubo vissuto da una ragazza di 21 anni. Il suo carnefice un uomo di 31 anni di origini egiziane. Un egiziano di 31 anni, fermato per un banale controllo anti - Covid dalla polizia di Bari, è stato in seguito ...