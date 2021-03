Aurora Ramazzotti vittima di cat calling: lo sfogo sui social – VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) vittima di cat calling, Aurora Ramazzotti si dice schifata da quanto le accade ogni volta che è in strada, nonostante il suo abbigliamento “da maschiaccio” CLICCA QUI PER VEDERE LE STORIE DI Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti ha pubblicato una forte denuncia tramite le proprie Instagram stories, nei confronti delle persone che, spesso e volentieri, le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)di catsi dice schifata da quanto le accade ogni volta che è in strada, nonostante il suo abbigliamento “da maschiaccio” CLICCA QUI PER VEDERE LE STORIE DIha pubblicato una forte denuncia tramite le proprie Instagram stories, nei confronti delle persone che, spesso e volentieri, le L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Aurora Ramazzotti lo sfogo amaro su Instagram - #Aurora #Ramazzotti #sfogo #amaro - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: Aurora #Ramazzotti vittima di #catcalling: “Fate schifo” - Adnkronos : Aurora #Ramazzotti vittima di #catcalling: “Fate schifo” - Italia_Notizie : Aurora Ramazzotti vittima di Cat Calling, lo sfogo sui social: «Mi fate schifo» - elisa_marazzi : #catcalling un fenomeno in crescita secondo @repubblica Spero di no, di sicuro c'è sempre stato ma per fortuna le r… -