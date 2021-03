Area Euro, ISTAT: contenuto il calo del PIL nel IV trimestre 2020 (-0,7%) (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ISTAT nel suo Euro Zone Economic Outlook ha rilevato che nel quarto trimestre 2020, il PIL dell’Area dell’Euro è diminuito meno del previsto (-0,7%), mentre la caduta dell’attività economica nel 2020 si è attestata al 6,6%. “La seconda ondata dei contagi registrata in autunno ha indotto i governi nazionali all’adozione di ulteriori misure di distanziamento sociale la cui intensità è stata comunque eterogenea tra paesi – si legge nel report dell’Istituto di Statistica intitolato “In attesa della ripresa” – Gli effetti negativi hanno riguardato prevalentemente le attività dei servizi mentre l’impatto sull’industria è stato più lieve, attenuando quindi la caduta del PIL”. L’ISTAT segnala che dal lato della domanda i consumi privati hanno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – L’nel suoZone Economic Outlook ha rilevato che nel quarto, il PIL dell’dell’è diminuito meno del previsto (-0,7%), mentre la caduta dell’attività economica nelsi è attestata al 6,6%. “La seconda ondata dei contagi registrata in autunno ha indotto i governi nazionali all’adozione di ulteriori misure di distanziamento sociale la cui intensità è stata comunque eterogenea tra paesi – si legge nel report dell’Istituto di Statistica intitolato “In attesa della ripresa” – Gli effetti negativi hanno riguardato prevalentemente le attività dei servizi mentre l’impatto sull’industria è stato più lieve, attenuando quindi la caduta del PIL”. L’segnala che dal lato della domanda i consumi privati hanno ...

Advertising

fainformazione : Istat: uno sguardo all'andamento dell'economi in Europa tra fine 2020 e inizio 2021 Lunedì, l'Istat ha pubblicato… - fainfoeconomia : Istat: uno sguardo all'andamento dell'economi in Europa tra fine 2020 e inizio 2021 Lunedì, l'Istat ha pubblicato… - giornaleradiofm : Istat: economia eurozona in recupero dal secondo trimestre: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - 'Nel quarto trimestre del 2020,… - Radio1Rai : ??“Il recupero dei ritmi produttivi nell'area dell'Euro è previsto per il secondo trimestre 2021”. Lo comunica l’… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nel quarto trimestre del 2020 l'attività economica nell'area dell'euro è diminuita meno del prev… -