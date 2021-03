Amore | se c' è | ci si dà dei nomignoli per lei e per lui

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Relazioni che funzionano, quali sono i trucchi? La ricerca, su questo argomento dell'è quanto mai aperta e scomoda scienziati, esperti di psicologia, consigli della nonna e tutto ciò che può aiutare le coppie a durare nel tempo. Forse perfino Indiana Jones, al posto del Sacro Graal, in realtà cercava appunto il segreto per far funzionare le relazioni – materia in cui, tra l’altro, il nostro archeologo preferito non eccelleva. La ricerca, abbiamo detto più volte, è infinita e spesso cerca di carpire segreti da abitudini più o meno bizzarre di coppie consolidate, studi scientifici, focalizzandosi su ogni aspetto della relazione, dal sesso alle cose da avere in comune. In tutto questo, avresti mai pensato che i vezzeggiativi potrebbero essere quel segreto che cerchiamo tutti? Ti piaccia o meno, potrebbe essere così. La notizia può essere buona per chi ama appellare ...