Akash contro Tommaso Zorzi | “Dietro c’è qualcun altro”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lo straKumar pare non si sia placato. L’influencer e il modello continuano a lanciarsi delle velenose frecciatine; recentemente a tornare sull’argomento è stato l’ex naufrago durante una sua lunga diretta su Instagram. Anche se l’esperienza diall’Isola dei Famosi è terminata da più di una settimana tra lui econtinuano ad esserci numerosi scontri. L’influencer e il modello in più Articolo completo: dal blog SoloDonna

L'Isola dei Famosi,KumarGiacomo Urtis: 'Ora nega'Kumar é uno dei concorrenti più chiacchierati de L'Isola dei Famosi , infatti l'ormai ex naufrago dopo la sua eliminazione dall'Adventure Game ha ...Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zeroDrusilla Gucci e Tommaso Zorzi .Kumar parla di Drusilla Gucci e Tommaso Zorzi Cosa penso di Drusilla Gucci? Lei è ...Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar pare non si sia placato. L’influencer e il modello continuano a lanciarsi delle velenose frecciatine; ...In un diretta Instagram con Cristian Marchi, Akash Kumar è tornato a puntare il dito contro Zorzi, lo staff dell’Isola dei Famosi e Giovanna Abate ...