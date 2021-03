Abbraccio: cosa trasmette e significato (Di lunedì 29 marzo 2021) Il benessere dell’Abbraccio Il tocco ci regala benessere e l’Abbraccio ha il potere di creare armonia e affetto in modo concreto. Abbracciandosi per più di 20 secondi si crea una vera e propria “bomba” di ormoni positivi in quanto si sviluppano tantissime sostanze chimiche come la dopamina, l’ossitocina e la serotonina. L’impatto sull’umore diventa veramente significativo e molte cose che con le parole non si possono creare si vanno a rendere manifeste. Quando veniamo al mondo siamo abbracciati e possiamo godere al massimo del contatto. L’Abbraccio rappresenta anche un modo in cui noi torniamo a noi stessi/e, ci ricolleghiamo con la parte bambina. L’Abbraccio risolve i contrasti che abbiamo con la persona e che abbiamo anche dentro noi stessi/e. Abbracciare i nostri genitori, specie se ci sono stati problemi o ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021) Il benessere dell’Il tocco ci regala benessere e l’ha il potere di creare armonia e affetto in modo concreto. Abbracciandosi per più di 20 secondi si crea una vera e propria “bomba” di ormoni positivi in quanto si sviluppano tantissime sostanze chimiche come la dopamina, l’ossitocina e la serotonina. L’impatto sull’umore diventa veramente significativo e molte cose che con le parole non si possono creare si vanno a rendere manifeste. Quando veniamo al mondo siamo abbracciati e possiamo godere al massimo del contatto. L’rappresenta anche un modo in cui noi torniamo a noi stessi/e, ci ricolleghiamo con la parte bambina. L’risolve i contrasti che abbiamo con la persona e che abbiamo anche dentro noi stessi/e. Abbracciare i nostri genitori, specie se ci sono stati problemi o ...

