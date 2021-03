10 serie tv assolutamente da non perdere ad aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Le donne sono protagoniste quasi assolute delle . Dalle suore in preda ai demoni della carne in Narciso nero ad Anna, seconda serie diretta da Nicolò Ammaniti, dalle eroine quasi mutanti di epoca vittoriana di The Nevers alla fuggitiva interpretata da Vittoria Puccini, al ritorno delle ancelle fertili e schiavizzate di The Handmaid’s Tale (giunta alla quarta stagione). Tutte le serie tv di aprile da non perdere guarda le foto Ma ci sono anche i giovani protagonisti di Zero (anche qui centrano i superpoteri), Jamie Foxx alle prese con la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Le donne sono protagoniste quasi assolute delle . Dalle suore in preda ai demoni della carne in Narciso nero ad Anna, secondadiretta da Nicolò Ammaniti, dalle eroine quasi mutanti di epoca vittoriana di The Nevers alla fuggitiva interpretata da Vittoria Puccini, al ritorno delle ancelle fertili e schiavizzate di The Handmaid’s Tale (giunta alla quarta stagione). Tutte letv dida nonguarda le foto Ma ci sono anche i giovani protagonisti di Zero (anche qui centrano i superpoteri), Jamie Foxx alle prese con la ...

