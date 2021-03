Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)28 MARZOORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ PASSIAMO AI CANTIERI, SULLA PONTINA PROROGATI FINO AL 16 APRILE I LAVORI TRA I KM 46 E 43 CIRCA, SIAMO ALL’ALTEZZA DI APRILIA; SUL TRATTO INTERESSATO DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA SIA IN DIREZIONESIA LATINA. INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA LAPASSA IN ZONA ARANCIONE DA MARTEDÌ 30 MARZO E SINO AL 2 APRILE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE. VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO ...