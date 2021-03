Scontro Bonaccini-De Luca sul vaccino Sputnik 

Leggi su agi

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI - È polemica tra Stefanoe Vincenzo Desulrusso Sputnik. Il governatore dell'Emilia-Romagna stigmatizza la decisione del suo compagno di partito, e governatore della Campania, di procedere all'acquisto del siero messo a punto dagli scienziati russi prima che arrivi l'autorizzazione dell'Ema o dell'Aifa. Una decisione contro la quale si è schierato poco dopo anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa", ha attaccatointervistato a Mezz'ora in più, su Rai 3. "Se una Regione acquistasse da sola” i vaccini, ha aggiunto, “credo che il generale Figliuolo chiederebbe che i sieri in arrivo vengano suddivisi per tutti gli italiani. Siamo una nazione, non venti piccole patrie”. Poco prima De ...