Qualif Mondiali | la Germania soffre ma vince Bene Svezia | Polonia e Svizzera

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 marzo 2021) Si è conclusa la seconda giornata delleicazioni ai2022. Nelle gare delle 20.45 nessuna grande sorpresa, tutte le favorite, Italia compresa, hanno vinto sugli avversari, se purndo. Nel girone dell‘Italia,lasulla Lituania per 1-0, con una rete dell’ex Inter Shaqiri dopo 2?.che sale a 6 come gli Azzurri.di misura anche lain Romania, con un gol di Gnabry. Da segnalare il 3-0 dellain casa del Kosovo e la vittoria in rimonta dell’Austria in rimonta sulle Isole Far Oer. Vittoria per 3-0 dellasu Andorra con una doppietta del solito Lewandowski. Questi i risultati: Austria-Isole Far Oer 3-1 Bulgaria-Italia 0-2 Israele-Scozia ...