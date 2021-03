Polonia e Bayern in ansia per Lewandowski | sostituito e ghiaccio sul ginocchio

Leggi su alfredopedulla

Lae ilMonaco sono in apprensione per Robert. L'attaccante è uscito anzi tempo dalla gara con Andorra per una botta al, sul quale ha applicato una fasciatura e dela fine partita. Come riporta FootMercato, il tecnico Paulo Sousa ha confermato in conferenza stampa che la sostituzione è stata effettuata a scopo precauzionale, ma le condizioni del polacco vanno valutate, visto che al rientro c'è la gara con il PSG di Champions. Per la cronaca, anche questa seraè stato decisivo, realizzando una doppietta nella vittoria per 3-0 sull'Andorra da parte della.