Pd, Madia: "L'elezione della capogruppo è diventata una cooptazione mascherata" (Di domenica 28 marzo 2021) Tensione nel Pd sulL'elezione della capogruppo alla Camera. Madia contro la Serracchiani. ROMA – Alta tensione nel Pd sulL'elezione della capogruppo alla Camera. Dopo la scelta caduta su Simona Malpezzi al Senato, nelle prossime ore i dem saranno chiamati a scegliere il sostituto di Delrio a Montecitorio. Una corsa a due tra Marianna Madia e Debora Serracchiani, ma non sono mancate le frecciatine all'interno del partito. Madia: "Una competizione ripiombata nel gioco di accordi trasversali" Tensione che viene confermata da una lettera scritta da Marianna Madia ai deputati del Pd. "Una competizione – si legge nella missiva, riportata da La Repubblica – che è ripiombata nel gioco di accordi trasversali ed è ...

