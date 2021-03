Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 28 marzo Torna questa sera, domenica 28 marzo 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme. Si parlerà ampiamente della Lombardia per cercare di capire cosa ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa, società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Di questo capitolo parleranno l’ex consigliere del cda Mario Mazzoleni e il giornalista Alessandro Milan. Le attenzioni di Massimo Giletti, secondo ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Non èdel 28Torna questa sera, domenica 282021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Vediamole insieme. Si parlerà ampiamenteLombardia per cercare di capire cosa ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa, societàRegione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Di questo capitolo parleranno l’ex consigliere del cda Mario Mazzoleni e il giornalista Alessandro Milan. Le attenzioni di Massimo Giletti, secondo ...

