Juventus, rivoluzione a centrocampo: due top player nel mirino (Di domenica 28 marzo 2021) Juventus – In casa Juventus si respira aria di rivoluzione. La stagione poco confortante della squadra bianconera avrebbe convinto i vertici dirigenziali ad avviare i primi contatti per migliorare una rosa che soprattutto a centrocampo si è rivelata inadatta, sia in campionato, sia in Champions League. Si sta ragionando in vista dei possibili addii di Ramsey e di Rabiot, che fanno gola ad alcuni club della Premier e dalle cessioni dei quali Paratici potrebbe piazzare l’affondo per almeno uno dei due colpi che ha in serbo per la prossima estate. Juventus, nel mirino Aouar e Locatelli Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, in cima alle preferenze della Juve ci sarebbero Manuel Locatelli ed Houssem Aouar, entrambi “corteggiati” a lungo lo scorso anno. Il Sassuolo valuta il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 marzo 2021)– In casasi respira aria di. La stagione poco confortante della squadra bianconera avrebbe convinto i vertici dirigenziali ad avviare i primi contatti per migliorare una rosa che soprattutto asi è rivelata inadatta, sia in campionato, sia in Champions League. Si sta ragionando in vista dei possibili addii di Ramsey e di Rabiot, che fanno gola ad alcuni club della Premier e dalle cessioni dei quali Paratici potrebbe piazzare l’affondo per almeno uno dei due colpi che ha in serbo per la prossima estate., nelAouar e Locatelli Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, in cima alle preferenze della Juve ci sarebbero Manuel Locatelli ed Houssem Aouar, entrambi “corteggiati” a lungo lo scorso anno. Il Sassuolo valuta il ...

Advertising

CMercatoNews : ???? #Juventus, pronta la rivoluzione in vista della prossima estate: solo quattro intoccabili - Rafy_Tex : ????| Juventus : Paratici per la grande rivoluzione punta Icardi e Locatelli .. DIFFERENZE #Juventus #Dybala… - serieAnews_com : ?????????????? #Juventus, richieste dalla #PremierLeague per due centrocampisti ?? #Ramsey e #Rabiot potrebbero finanziare… - infoitsport : Calciomercato Juventus, rivoluzione Zidane: triplo arrivo dal Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivoluzione Calciomercato Juventus, colpo in mediana: Paratici sfoglia la margherita ...i possibili colpi a centrocampo per rinforzare un reparto che ha mostrato evidenti lacune in questa stagione Calciomercato Juventus centrocampo / In casa Juventus si respira aria di rivoluzione. La ...

Calciomercato Juventus, anche Morata in bilico - Ipotesi clamorosa Con il ritorno di Kean sullo sfondo Possibile rivoluzione in attacco per la Juventus di Andrea Pirlo. L'eliminazione anticipata dalla Champions League e il sempre più probabile addio al decimo ...

La rivoluzione estiva della Juventus partirà dal centrocampo: due nomi già sul mercato Yahoo Eurosport IT Juventus, rivoluzione a centrocampo: due top player nel mirino JUVENTUS - In casa Juventus si respira aria di rivoluzione. La stagione poco confortante della squadra bianconera ...

Rabiot: futuro in Premier League? Sirene inglesi per Rabiot che potrebbe lasciare la Juventus per la Premier League in cambio di due rinforzi per il centrocampo bianconero ...

...i possibili colpi a centrocampo per rinforzare un reparto che ha mostrato evidenti lacune in questa stagione Calciomercatocentrocampo / In casasi respira aria di. La ...Con il ritorno di Kean sullo sfondo Possibilein attacco per ladi Andrea Pirlo. L'eliminazione anticipata dalla Champions League e il sempre più probabile addio al decimo ...JUVENTUS - In casa Juventus si respira aria di rivoluzione. La stagione poco confortante della squadra bianconera ...Sirene inglesi per Rabiot che potrebbe lasciare la Juventus per la Premier League in cambio di due rinforzi per il centrocampo bianconero ...