Inter, sollievo Conte: Handanovic negativo al Covid (Di domenica 28 marzo 2021) MILANO - Samir Handanovic potrà giocare sabato a Bologna alla ripresa del campionato. Il portiere dell' Inter , che era stato fermato dal Covid mercoledì 17, si è negativizzato molto in fretta e da ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) MILANO - Samirpotrà giocare sabato a Bologna alla ripresa del campionato. Il portiere dell', che era stato fermato dalmercoledì 17, si è negativizzato molto in fretta e da ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospiro di sollievo per #Conte: #Handanovic negativo, ora punta il Bologna #SerieA #Covid19 - fontafrancesco1 : RT @Gazzetta_it: #Inter, sospiro di sollievo per #Conte: #Handanovic negativo, ora punta il Bologna #SerieA #Covid19 - sportli26181512 : Sospiro di sollievo per Conte: Handanovic negativo, ora punta il Bologna: Sospiro di sollievo per Conte: Handanovic… - Gazzetta_it : #Inter, sospiro di sollievo per #Conte: #Handanovic negativo, ora punta il Bologna #SerieA #Covid19 - gargantuuuu : RT @FMCROfficial: Non cambierà nulla da Sky a Dazn, abbiamo già visto bene che un Pardo vale un Compagnoni per la Juventus, come Guidolin v… -