Gli puntano la pistola in faccia e rubano lo smartphone: rapinatori arrestati (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Due smartphone appena rubati squillano durante un controllo dei carabinieri e tradiscono i rapinatori. L'episodio è accaduto in via Brin a Napoli dove i militari del Nucleo Radiomobile, durante un controllo lungo la strada nei pressi del parcheggio Brin, hanno fermato un 38enne e un 29enne, entrambi di Ercolano (Napoli) e già noti alle forze dell'ordine. Alla vista dei militari i due, che viaggiavano a bordo di scooter, si sono disfatti di due smartphone e di una pistola, poi rivelatasi giocattolo. Ma la scena non è sfuggita ai militari che hanno recuperato smartphone e bloccato i due. Nel corso del controllo, i due smartphone recuperati dai carabinieri hanno squillato. Dall'altro lato della cornetta vi erano i rispettivi proprietari ai ...

