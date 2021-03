Fognini subito eliminato a Miami: il figlio d'arte Korda vince in rimonta (Di domenica 28 marzo 2021) Niente da fare per Fabio Fognini. L'azzurro, entrato direttamente al secondo turno del Miami Open, esce subito per mano del 20enne statunitense "figlio d'arte" Sebastian Korda, numero 87 Atp. Il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Niente da fare per Fabio. L'azzurro, entrato direttamente al secondo turno delOpen, esceper mano del 20enne statunitense "d'" Sebastian, numero 87 Atp. Il ...

