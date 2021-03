Coronavirus, i dati del 28 marzo 2021: +164 nuovi positivi a Monza e in Brianza (Di domenica 28 marzo 2021) Il bollettino della Regione per domenica 28 marzo 2021: sono +164 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +3.520 in Lombardia con 43.334 tamponi eseguiti e un rapporto dell’8,1%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 marzo 2021) Il bollettino della Regione per domenica 28: sonocasie in, sono +3.520 in Lombardia con 43.334 tamponi eseguiti e un rapporto dell’8,1%.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino di oggi: - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 19.611 contagi con 272.630 tamponi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 7,2%. Altri 297… - razorblack66 : RT @carmentpf: @norupies Se fai 10 tamponi vieni registrato con un nuovo modulo 10 volte, come fossero 10 persone diverse, non una che fa 1… - DogeViva : RT @carmentpf: @norupies Se fai 10 tamponi vieni registrato con un nuovo modulo 10 volte, come fossero 10 persone diverse, non una che fa 1… -