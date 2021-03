Calciomercato – Nainggolan ha le idee chiare: niente Inter nel suo futuro (Di domenica 28 marzo 2021) Radja Nainggolan sarà addio all’Inter Ritornato a Cagliari nel corso del mercato di gennaio, Radja Nainggolan sembra avere le idee chiare sul suo futuro. futuro che non sarà certamente a tinte nerazzurre e con il destino legato a quello della squadra rossoblu che nelle ultime partite di questo campionato si giocherà la permanenza in Serie A. “Con la squadra di Semplici ancora nella massima serie, nulla di più facile che Radja scelga di sposare la causa rossoblù ancora più a lungo. Soltanto idee, per ora fatalmente nel cassetto”. “Difficile invece, che il Ninja torni a vestire la maglia dell’Inter: troppe ferite aperte, troppi conti in sospeso per immaginare un suo ritorno alla Pinetina in pianta stabile. Il conto alla ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Radjasarà addio all’Ritornato a Cagliari nel corso del mercato di gennaio, Radjasembra avere lesul suoche non sarà certamente a tinte nerazzurre e con il destino legato a quello della squadra rossoblu che nelle ultime partite di questo campionato si giocherà la permanenza in Serie A. “Con la squadra di Semplici ancora nella massima serie, nulla di più facile che Radja scelga di sposare la causa rossoblù ancora più a lungo. Soltanto, per ora fatalmente nel cassetto”. “Difficile invece, che il Ninja torni a vestire la maglia dell’: troppe ferite aperte, troppi conti in sospeso per immaginare un suo ritorno alla Pinetina in pianta stabile. Il conto alla ...

