Borat 2 | è record agli Oscar per il film con Sacha Baron Coen | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di domenica 28 marzo 2021)Seguito diè riuscito a segnare uncon la sua nomination2021, ma quale sarà il motivo? Scopriamolo insieme. Detta molto semplicemente e senza troppi di giri di parole, come invece (non) sembra voler fare lo stesso titolo,2 con protagonistaCohen si è guadagnato la nomea (e il) per ildal titolo più lungo tra quelli candidati finora. Come segnalato da Deadline, con il suo titolo completo composto da 110 caratteri, infatti, "Subsequent Movie: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" (- Seguito ...