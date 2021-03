Assegno unico per i figli da luglio. Ecco quanto vale e chi ne ha diritto (Di domenica 28 marzo 2021) È atteso per martedì 30 marzo il via libera definitivo del Senato alla legge delega che introduce l’Assegno unico e universale di 250 euro al mese per ogni figlio a carico. Tre mesi per l’attuazione Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 marzo 2021) È atteso per martedì 30 marzo il via libera definitivo del Senato alla legge delega che introduce l’e universale di 250 euro al mese per ognio a carico. Tre mesi per l’attuazione

