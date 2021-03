Ascolti Tv Sabato 27 marzo 2021: Amici, Italia U21, Un piccolo favore, I Croods, dati Auditel e share (Di domenica 28 marzo 2021) Ascolti Tv Sabato 27 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive Italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi il serale di Amici e le nazionali di calcio tra Under 21 e le qualificazioni per i mondiali. Ascolti Tv Sabato 27 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, share del %) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021)Tv27. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi il serale die le nazionali di calcio tra Under 21 e le qualificazioni per i mondiali.Tv27ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori,del %) ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv Sabato 27 marzo 2021: Amici, Italia U21, Un piccolo favore, I Croods, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv sabato 27 marzo: Spagna-Italia (U21) Amici 2021 Un piccolo favore - #Ascolti #sabato #marzo: - bluepastello : RT @airohpue19: @yleniaindenial #boicottiamoamici se giovedì non esce una delle due, sabato facciamo calare drasticamente gli ascolti. Facc… - airohpue19 : @yleniaindenial #boicottiamoamici se giovedì non esce una delle due, sabato facciamo calare drasticamente gli ascol… - trashsbagliato : RT @chiarasck: Comunque se ogni Sabato sera dobbiamo finire così per queste ingiustizie andiamo direttamente alla finale quando vincerà San… -