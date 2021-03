Anthony Davis, si avvicina il rientro in campo (Di domenica 28 marzo 2021) Buone notizie per i Los Angeles Lakers che presto potrebbero riabbracciare Anthony Davis. Già privi di Lebron James, per il qualesi dovrà aspettarealmenoun mese, la franchigia giallo-viola riavrà presto a disposizione il suo numero 3 giallo-viola nell’arco di una diecina di giorni come preannunciato dallo staff medico. Anthony Davis presto in campo? La stella dei Lakers ha ottenuto il permesso di tornare ad allenarsi, potendo aumentare il volume e l’intensità dei passaggi, tiri ed esercizi specifici. La sua assenza dura dal 14 febbraio, giorno dell’infortunio contro i Denver Nuggets. Da quel giorno, il team giallo-viola ha infilato 7 vittorie e ben 11 sconfitte consecutive precipitando al quarto posto della Western Conference. Un’assenza pesantissima che ha condizionato inevitabilmente i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Buone notizie per i Los Angeles Lakers che presto potrebbero riabbracciare. Già privi di Lebron James, per il qualesi dovrà aspettarealmenoun mese, la franchigia giallo-viola riavrà presto a disposizione il suo numero 3 giallo-viola nell’arco di una diecina di giorni come preannunciato dallo staff medico.presto in? La stella dei Lakers ha ottenuto il permesso di tornare ad allenarsi, potendo aumentare il volume e l’intensità dei passaggi, tiri ed esercizi specifici. La sua assenza dura dal 14 febbraio, giorno dell’infortunio contro i Denver Nuggets. Da quel giorno, il team giallo-viola ha infilato 7 vittorie e ben 11 sconfitte consecutive precipitando al quarto posto della Western Conference. Un’assenza pesantissima che ha condizionato inevitabilmente i ...

