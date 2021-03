WRC 2021, bentornato Acropolis Rally! (Di sabato 27 marzo 2021) Il calendario del mondiale rally subisce un piccolo ritocco. Nelle scorse ore, i promoter del WRC hanno annunciato la cancellazione della gara del Cile, decima prova della stagione 2021, e la sua sostituzione con l’Acropolis Rally. Per la gara greca si tratta del ritorno nella serie iridata dopo ben otto anni, e la sua ricomparsa sarà certamente gradita da tutti. La scelta di abbandonare il Cile è dettata ancora una volta dalla pandemia, o meglio, dalle restrizioni sui viaggi che il governo di Santiago ha imposto per contenerla. A quel punto, ai promoter non è rimasto che attingere dalle riserve, optando per quella più prestigiosa. Andiamo a conoscere più da vicino questo rally dal passato luminoso, che quest’anno si disputerà dal 9 al 12 settembre. WRC 2021, cos’è l’Acropolis Rally? Nato nel 1951, il Rally ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Il calendario del mondiale rally subisce un piccolo ritocco. Nelle scorse ore, i promoter del WRC hanno annunciato la cancellazione della gara del Cile, decima prova della stagione, e la sua sostituzione con l’Rally. Per la gara greca si tratta del ritorno nella serie iridata dopo ben otto anni, e la sua ricomparsa sarà certamente gradita da tutti. La scelta di abbandonare il Cile è dettata ancora una volta dalla pandemia, o meglio, dalle restrizioni sui viaggi che il governo di Santiago ha imposto per contenerla. A quel punto, ai promoter non è rimasto che attingere dalle riserve, optando per quella più prestigiosa. Andiamo a conoscere più da vicino questo rally dal passato luminoso, che quest’anno si disputerà dal 9 al 12 settembre. WRC, cos’è l’Rally? Nato nel 1951, il Rally ...

