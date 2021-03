Verissimo oggi, ospiti del 27 marzo 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) oggi, sabato 27 marzo 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin. Verissimo 27 marzo 2021, gli ospiti Silvia Toffanin intervisterà, per un’intervista ritratto, l’Onorevole Maria Elena Boschi, che racconterà i suoi progetti di vita con il compagno, l’attore Giulio Berruti, e il desiderio di diventare madre: Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 27 marzo 2021), sabato 27, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.27, gliSilvia Toffanin intervisterà, per un’intervista ritratto, l’Onorevole Maria Elena Boschi, che racconterà i suoi progetti di vita con il compagno, l’attore Giulio Berruti, e il desiderio di diventare madre: Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, ...

Advertising

borghi_claudio : @AlexanderCohle No perchè? E' verissimo. Noi non abbiamo nessun bisogno di Eurobond e meno che mai del MES. Ma prop… - SarahPatellaro : @fransca167 No purtroppo non lo fanno più ?? Hanno cancellato la puntata di oggi perche Verissimo anticipa di mezz’o… - enrydanneo : Oggi Noemi sarà a Verissimo! ?? #Noemi #Verissimo - sacrofanoo : RT @kamarmanyani: “La politica non é il Grande Fratello” ha ripetuto per mesi Renzi a Conte e Casalino. Oggi Maria Elena Boschi sarà ospi… - aurora1376 : Oggi a verissimo ne vedremo delle belle...non vedo l'ora. Chissà se la Toffanin chiederà qualcosa a proposito del… -