Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette. E in Europa c’è chi ora va per conto suo (Di sabato 27 marzo 2021) Torna stanotte l’ora legale: alle 2 le lancette faranno un balzo in avanti di un’ora, almeno per i dispositivi digitali che si aggiornano da soli. Dunque, si dormirà un’ora di meno, ma si guadagnerà un’ora di luce naturale. Sarà così per i prossimi sette mesi: il ritorno all’ora solare avverrà, infatti, tra il 30 e il 31 ottobre. La consuetudine di cambiare l’ora, però, potrebbe presto arrivare al capolinea: in Europa, infatti, è fortemente contrastata e diversi Paesi hanno già optato per abolirla. L’Italia, comunque, non è tra questi e, almeno per il momento, resiste. Il risparmio energetico con l’ora legale Secondo le stime di Terna, che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, il risparmio energetico per i cittadini nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021)stanotte: alle 2 lefaranno un balzo in avanti di un’ora, almeno per i dispositivi digitali che si aggiornano da soli. Dunque, si dormirà un’ora di meno, ma si guadagnerà un’ora di luce naturale. Sarà così per i prossimi sette mesi: il ritorno alsolare avverrà, infatti, tra il 30 e il 31 ottobre. La consuetudine di cambiare, però, potrebbe presto arrivare al capolinea: in, infatti, è fortemente contrastata e diversi Paesi hanno già optato per abolirla. L’Italia, comunque, non è tra questi e, almeno per il momento, resiste. Il risparmio energetico conSecondo le stime di Terna, che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, il risparmio energetico per i cittadini nel ...

