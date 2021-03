(Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di, Massimo Mura in una lettera ai segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti segnala “una situazione di gravissima difficoltà che sta impedendo alla nostra società (ed in conseguenza al Gruppo Onorato) di concludere le procedure entro il 29 marzo 2021 (data improrogabile), avviate a giugno 2020, con la

Advertising

IlModeratoreWeb : Tirrenia ai sindacati “Senza supporto del Mise salvataggio a rischio” - - nestquotidiano : Tirrenia ai sindacati “Senza supporto del Mise salvataggio a rischio” - ottopagine : Tirrenia: 'Senza supporto del Mise salvataggio a rischio' - Tele_Nicosia : Tirrenia ai sindacati “Senza supporto del Mise salvataggio a rischio” - blogsicilia : #notizie #sicilia Tirrenia ai sindacati “Senza supporto del Mise salvataggio a rischio” - -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Senza

Quotidiano di Sicilia

... che porterebbe aAs un recupero di gran lunga minore, compreso in un range fra il 17% ed ... in particolare di quello marittimo" e che i piani industriali presentatiil rinnovo della ...... che porterebbe aAs un recupero di gran lunga minore, compreso in un range fra il 17% ed ... in particolare di quello marittimo" e che i piani industriali presentatiil rinnovo della ...L'amministratore delegato di Tirrenia, Massimo Mura, segnala in una missiva destinata alle sigle sindacali la "situazione di gravissima ...ROMA (ITALPRESS) – In una lettera ai segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti l’amministratore delegato di Tirrenia, Massimo Mura, segnala “una situazione di gravissima difficoltà che ...