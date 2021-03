Tina Cipollari derubata in un bar di Roma: il ladro è stato fermato (Di sabato 27 marzo 2021) Tina Cipollari ha passato dei brutti momenti durante un suo pomeriggio libero. L’opinionista di Uomini e Donne qualche giorno fa si trovava in un bar di Roma per prendere un caffè. La donna ha lasciato la borsetta appoggiata sul bancone e dopo qualche istante si è accorta che un ladro l’aveva rubata, ma non ha perso tempo e si è subito rivolta alla Polizia. Gli agenti grazie alle telecamere presenti nel bar hanno scoperto che il furbetto era un cliente abituale, che è stato individuato e denunciato. Dentro la borsa di Tina Cipollari per fortuna c’erano solo un rossetto e uno specchio “La vicenda si è svolta a Fiumicino: Maria Concetta in arte Tina Cipollari, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello (contenente tra ... Leggi su biccy (Di sabato 27 marzo 2021)ha passato dei brutti momenti durante un suo pomeriggio libero. L’opinionista di Uomini e Donne qualche giorno fa si trovava in un bar diper prendere un caffè. La donna ha lasciato la borsetta appoggiata sul bancone e dopo qualche istante si è accorta che unl’aveva rubata, ma non ha perso tempo e si è subito rivolta alla Polizia. Gli agenti grazie alle telecamere presenti nel bar hanno scoperto che il furbetto era un cliente abituale, che èindividuato e denunciato. Dentro la borsa diper fortuna c’erano solo un rossetto e uno specchio “La vicenda si è svolta a Fiumicino: Maria Concetta in arte, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello (contenente tra ...

Advertising

zazoomblog : Tina Cipollari derubata in un bar a Roma scatta la denuncia: individuato il ladro - #Cipollari #derubata #scatta - G_B0TTAZZI : @welikeduel @matteomacor Propaganda che parla di lavoro è come tina cipollari che argomenta di filosofia teoretica. - Ntrikessa : @here_forOt5 GUARDA dovrebbe essere il primo film al cinema ASSICURATO io veramente faccio tina cipollari alla sede… - occhio_notizie : Disavventura per Tina Cipollari, derubata in un bar: denunciato il ladro - infoitcultura : Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Dovrebbe smettere di mangiare…” -