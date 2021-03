Stanotte scatta l’ora legale | potrebbe essere l’ultima volta

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLancette avanti di un’ora, si dormirà un’ora in meno. Alle 2:00 in punto è previsto uno scatto in avanti di tutti gli orologi, che si riposizioneranno seduta stante sulle ore 3:00. Complice la bella stagione, da qui in poi le nostre giornate saranno molto più lunghe e la luce del sole ci farà compagnia fino a tardi. Il passaggio alche avviene questa notte forse potràrecuperata nella notte tra il 30 e il 31 ottobre prossimi, quando alle 3 di notte si riporteranno indietro le lancette. Maanche, visto che l’Europa sta pensando di rinunciare al. Alle 2:00 in punto è previsto uno scatto in avanti di tutti gli orologi, che si riposizioneranno ...

Il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno in Europa in cui scatta il cambio di ora. Da tempo si discute, infatti, sul rapporto tra costi e salute determinati dal rapporto tra ora solare e ora legale.