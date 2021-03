Serie C, Como-Pontedera: le probabili formazioni del match (Di sabato 27 marzo 2021) Como-Pontedera apre al “Sinigaglia”, la 33a giornata del campionato di Serie C girone A, con inizio alle 15.00. La capolista, che di recente ha accusato una flessione, deve ripartire con una vittoria. Per gli ospiti, invece, c’è la possibilità di rinforzarsi nell’area playoff. Le probabili formazioni della gara. Il momento del Como Il Como, primo in classifica con 59 punti dopo 31 gare (18 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte), nelle ultime 3 giornate di campionato ha significativamente rallentato il suo. Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro la Pro Vercelli (1-1), infatti, la squadra di Gattuso ha prima perso al “Sinigaglia” per 1-2 con l’Albinoleffe e poi è scivolata in quel di Piacenza, dove ad assegnare la vittoria ai biancorossi, ci ha pensato il gol di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021)apre al “Sinigaglia”, la 33a giornata del campionato diC girone A, con inizio alle 15.00. La capolista, che di recente ha accusato una flessione, deve ripartire con una vittoria. Per gli ospiti, invece, c’è la possibilità di rinforzarsi nell’area playoff. Ledella gara. Il momento delIl, primo in classifica con 59 punti dopo 31 gare (18 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte), nelle ultime 3 giornate di campionato ha significativamente rallentato il suo. Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro la Pro Vercelli (1-1), infatti, la squadra di Gattuso ha prima perso al “Sinigaglia” per 1-2 con l’Albinoleffe e poi è scivolata in quel di Piacenza, dove ad assegnare la vittoria ai biancorossi, ci ha pensato il gol di ...

