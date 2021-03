Serena confessa | «Fare l’allenatore? Ecco cosa successe con Trapattoni»

(Di sabato 27 marzo 2021) Aldoracconta i retroscena della sua carriera:le parole dell’ex attaccante che parla di Nicola Berti e della scelta di nonAldo, intervistato da Il Giornale, svela alcuni aneddoti della sua carriera. BERTI – «Subito mi stava antipatico. Io ho avuto l’educazione del lavoro: sempre teso a far bene, se sbagliavo stavo male. Nicolino, l’opposto. Dopo l’iniziale diffidenza abbiamo costruito un’amicizia terapeutica: io davo pacatezza, lui restituiva leggerezza. Ci scambiavamo esperienze. Mi portava in discoteche e locali. Io lo invitai a cena in un ristorante Hare Krishna. Dopo ha voluto una pizza». DERBY MILANO E TORINO – «Platini, Junior, Mattaheus. Ho finito con Van Basten e Gullit. Era un calcio un po’ drogato, ma ci siamo divertiti. Anche per il contorno. Un sabato, ...

Advertising

infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Serena Rossi si confessa su Davide Devenuto e il matrimonio - zazoomblog : Canzone Segreta Serena Rossi confessa: “So che non attira quanto una fiction…” - #Canzone #Segreta #Serena #Rossi… - anteprima24 : ** Serena Rossi: 'Non mi sposerò con #Davide'. Poi confessa: 'Sono stata la prima a baciare #Montalbano' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena confessa

DiLei Vip

Aldoracconta i retroscena della sua carriera: ecco le parole dell'ex attaccante che parla di Nicola Berti e della scelta di non fare ...Il format della 'Canzone segreta' sta spopolando in queste settimane. Dal dietro le quinte la conduttriceRossi ha rivelato un segreto. Dopo Mina Settembre,Rossi torna sugli schermi. Alla conduzione del programma 'Canzone segreta' sta conquistando il pubblico in queste settimane. Il format, targato Rai, è basato sull'invito di personaggi noti . Al ...Aldo Serena racconta i retroscena della sua carriera: ecco le parole dell'ex attaccante che parla di Nicola Berti e della scelta di non fare l'allenatore ...Non resta che aspettare venerdì sera per vivere le emozioni dei protagonisti insieme a Serena Rossi Al timone, come negli scorsi episodi, Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema ...