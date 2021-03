Salvini torna alla carica | Riaprire dopo Pasqua Ma Speranza frena

(Di sabato 27 marzo 2021) “Oggi è il 27 marzo. Se, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante citta’ italiane sara’ta tranquilla e sotto controllo, secondo voi sara’ giustobar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attivita’ che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me si’”. Lo dice il leader della Lega Matteo, che aggiunge: “Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibilein sicurezza: il ‘sostegno’ piu’ utile e importante, e’re al lavoro”. Il leader della Legacosìsulle riaperture delle attività economiche il giornoaver ricevuto uno stop indiretto dal premier Mario Draghi. E oggi a ribadire ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini torna

..., che aggiunge: 'Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: il 'sostegno' piu' utile e importante, e' tornare al lavoro'. Il leader della Lega...Un punto in più rispetto a Matteo. Seguono Silvio Berlusconi (29), Carlo Calenda e ... Tra i partiti piccoli Azione di Calenda (2,7%)a sorpassare Italia viva d Renzi (2,2%). Entrambi ...Non ci sarà un allentamento delle misure dopo Pasqua, anche se il margine concesso dal rallentamento della curva dei contagi verrà ...Già ieri il premier lo aveva bacchettato dicendo che aperture e chiusure ci saranno in base all'andamento della pandemia. Ma il leader della Lega teme la concorrenza della Meloni ...