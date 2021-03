“Picchiata con una spranga per 15 minuti”. Arresto Fratellì, il racconto dell’ex fidanzata e il retroscena sull’aggressione (Di sabato 27 marzo 2021) Per la prima volta parla e racconta che cosa è successo quando il suo ex è stato arrestato. Simona Vergaro è l’ex fidanzata di Algero Corretini, il rapper romano 1727 wrldstar meglio conosciuto come “Fratellì”. L’uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna che viveva con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria a Roma. A chiamare il 112 la madre della ragazza, che si era sfogata con lei dopo l’ennesimo pestaggio subito e come gli altri non denunciato. All’arrivo dei militari il rapper romano non ha opposto resistenza, facendosi arrestare mentre l’ambulanza portava via la vittima. Adesso a parlare è la ragazza che in una intervista a Le Iene ha raccontato di aver conosciuto Fratellì quando ancora non era famoso e faceva video come un ragazzo di periferia qualunque. (Continua dopo la foto) “Mi sembrava ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Per la prima volta parla e racconta che cosa è successo quando il suo ex è stato arrestato. Simona Vergaro è l’exdi Algero Corretini, il rapper romano 1727 wrldstar meglio conosciuto come “”. L’uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna che viveva con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria a Roma. A chiamare il 112 la madre della ragazza, che si era sfogata con lei dopo l’ennesimo pestaggio subito e come gli altri non denunciato. All’arrivo dei militari il rapper romano non ha opposto resistenza, facendosi arrestare mentre l’ambulanza portava via la vittima. Adesso a parlare è la ragazza che in una intervista a Le Iene ha raccontato di aver conosciutoquando ancora non era famoso e faceva video come un ragazzo di periferia qualunque. (Continua dopo la foto) “Mi sembrava ...

