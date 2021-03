Pakistan | terribile violenza su una bimba di 4 anni | abusata e uccisa

Leggi su inews24

(Di sabato 27 marzo 2021) . L’increscioso episodio si è verificato in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa Il corpo di una bambina di quattroè stato trovato in un canale di scarico nel distretto di Kohat a Khyber Pakhtunkhwa, in. La piccola era scomparsa il L'articolo proviene da Inews.it.