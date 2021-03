Morti nel Napoletano, indagato nega di aver speronato e ucciso rapinatori. Inquirenti a caccia di riscontri (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le verifiche della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri sulla versione fornita dal 26enne Giuseppe Greco, indagato per omicidio perché con la sua auto avrebbe speronato, a Marano (Napoli), lo scooter condotto da due uomini che poco prima l’avevano rapinato del rolex; i due, Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40, originari di Sant’Antimo, sono Morti in seguito all’incidente. Greco, nel corso del lungo interrogatorio reso al pm Paolo Martinelli, ha ammesso di essere stato rapinato ma non di aver investito i due uomini. In particolare ha raccontato che i due banditi lo avrebbero rapinato, pistola in pugno, del rolex, mentre altri complici gli avrebbero sottratto la Smart su cui viaggiava. Al momento il giovane è comunque indagato in relazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le verifiche della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri sulla versione fornita dal 26enne Giuseppe Greco,per omicidio perché con la sua auto avrebbe, a Marano (Napoli), lo scooter condotto da due uomini che poco prima l’avevano rapinato del rolex; i due, Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40, originari di Sant’Antimo, sonoin seguito all’incidente. Greco, nel corso del lungo interrogatorio reso al pm Paolo Martinelli, ha ammesso di essere stato rapinato ma non diinvestito i due uomini. In particolare ha raccontato che i due banditi lo avrebbero rapinato, pistola in pugno, del rolex, mentre altri complici gli avrebbero sottratto la Smart su cui viaggiava. Al momento il giovane è comunquein relazione ...

Advertising

matteorenzi : Ho condannato l'omicidio #Khashoggi già nel 2018, quando non ne parlava nessuno. Adesso attaccarmi sull'Arabia è di… - repubblica : ?? Istat: nel 2020 minimo storico di nascite dall'unita' d'Italia, mai cosi' tanti morti dal dopoguerra. Calo di 384… - SeaWatchItaly : Nella notte tra mercoledì e giovedì un ennesimo naufragio nel Mediterraneo, 10 miglia a nord di Zuwara. Decine i… - andreastefanutt : RT @andreastefanutt: Buon pomeriggio mondo, oggi c'è stato un terremoto in Italia nel mare adriatico 5.5 segnalato dai studi di vulcanica e… - softluthxr : RT @downeyjessevans: 27 marzo 2021 ore 04:45 stavo ripensando al fatto che Tony Stark, Steve Rogers e Natasha Romanoff non sono morti/vecch… -