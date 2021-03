Montemesola, 97 in isolamento e 37 positivi. Per qualcuno necessario il ricovero (Di sabato 27 marzo 2021) Il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi, tramite il consueto comunicato, dopo aver fatto il punto della mattinata dedicata alle vaccinazioni, ha reso noti i dati sui contagi pervenuti dalla Prefettura.I soggetti in isolamento passano da 84 a 97, mentre i positivi attualmente certificati sono 37.Molte persone – come Punzi ha specificato – sono in attesa di esito del tampone, altri in via di guarigione. Tra i positivi c’è anche chi ha sintomi più accentuati e per qualcuno si è reso purtroppo necessario il ricovero. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di sabato 27 marzo 2021) Il sindaco diIgnazio Punzi, tramite il consueto comunicato, dopo aver fatto il punto della mattinata dedicata alle vaccinazioni, ha reso noti i dati sui contagi pervenuti dalla Prefettura.I soggetti inpassano da 84 a 97, mentre iattualmente certificati sono 37.Molte persone – come Punzi ha specificato – sono in attesa di esito del tampone, altri in via di guarigione. Tra ic’è anche chi ha sintomi più accentuati e persi è reso purtroppoil. first appeared on Tarantini Time.

