M5S | con tetto a mandati addio seggio per 66 eletti Tanti i big

Sono 49 i deputati e 17 i senatori del Movimento 5 Stelle arrivati alla seconda legislatura. Sessantasei parlamentari che, se la regola del tetto dei due mandati dovesse restare in piedi, non sarebbero ricandidati alle prossime elezioni politiche. "Il limite dei due mandati deve essere un pilastro, l'ho proposto anche a Conte", ha detto Beppe Grillo ai parlamentari pentastellati riuniti in assemblea congiunta via zoom. Ma le parole del fondatore del Movimento sono un macigno per i big 5 stelle.Ma c'è chi, come il deputato Angelo Tofalo, difende e sostiene la posizione del garante del Movimento osservando che "due mandati sono più che sufficienti per esprimere le proprie capacità e comprendere in che modo incidere concretamente per portare a termine importanti battaglie e raggiungere obiettivi utili al ..."

