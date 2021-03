Letta-Salvini, nuovo round (Di sabato 27 marzo 2021) nuovo round tra Enrico Letta e Matteo Salvini, dopo il botta e risposta di qualche giorno fa sul decreto sostegni. “Vedo Salvini in difficoltà, Draghi gli sta rispondendo con precisione e senso delle istituzioni che confermano la nostra scelta di sostegno” dice il segretario del Pd ai Circoli di Firenze. A stretto giro la replica sui social del leader della Lega: “Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi, noi preferiamo lavorare. P.s. Visto che oggi parlava al Pd di Firenze, se chiedesse a Giani di vaccinare finalmente anche gli anziani, farebbe una cosa utile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021)tra Enricoe Matteo, dopo il botta e risposta di qualche giorno fa sul decreto sostegni. “Vedoin difficoltà, Draghi gli sta rispondendo con precisione e senso delle istituzioni che confermano la nostra scelta di sostegno” dice il segretario del Pd ai Circoli di Firenze. A stretto giro la replica sui social del leader della Lega: “? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi, noi preferiamo lavorare. P.s. Visto che oggi parlava al Pd di Firenze, se chiedesse a Giani di vaccinare finalmente anche gli anziani, farebbe una cosa utile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - fattoquotidiano : Letta: “No all’ampliamento”. Iv s’arrabbia. In Regione nuova alleanza [di Giacomo Salvini] - LegaSalvini : Povero Enrico, ossessionato da Salvini. - RosannaVaroli : Pd, Letta a Salvini: 'Lo vedo in difficoltà'. E sul partito dice: 'Sette mesi fa poteva finire tutto'… - LucaGue52011811 : RT @Adri19510: CAMBIA LE LENTI DEGLI OCCHIALI !!! -