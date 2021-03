Governo: Letta, 'non abbiamo perso la partita, i due campi si equivalgono' (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Mentre gli italiani sono distratti a contare i morti, cosa c'è da fare di meglio che una bella infornata di posti f… - fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - La7tv : #ottoemezzo Enrico #Letta: 'Il condono? Non era nel programma ma abbiamo fatto di tutto perché fosse il più limitat… - Stones74345072 : @valeriosaitta1 Non ho le idee chiare su questo. Mi é chiaro che ogni volta che solo respira, Letta ci si attacca c… - tempoweb : Il tweet di Enrico Letta sui teatri chiusi diventa un boomerang #giornatamondialedelteatro #pd #governo #lockdown… -