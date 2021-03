Gand-Wevelgem 2021 | il borsino dei favoriti | Wout van Aert il più atteso | assente van der Poel

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) Il primo vero e proprio antipasto di Giro delle Fiandre c’è stato ieri, con lo spettacolo della E3 Saxo Bank Classic in quel di Harelbeke dove Kasper Asgreen è riuscito a sorprendere tutti con una meravigliosa impresa. Domani, ad una settimana dalla Ronde, appuntamento con la. Nella startlist spicca l’assenza del campione olandese Mathieu van der. Il fenomeno dell’Alpecin-Fenix non sarà della partita dopo aver regalato spettacolo in questo inizio di stagione, vincendo anche le Strade Bianche. Inevitabilmente l’uomo piùdiventavan, andato in crisi sul finale ad Harelbeke. Da segnalare che il belga della Jumbo-Visma aveva forato in una fase decisiva della corsa, dunque è stato costretto ad un inseguimento ulteriore. La condizione è eccellente, dovrà ...