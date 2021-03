Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch si nasconde su Zoom per non mostrare il suo aspetto nel film (Di sabato 27 marzo 2021) La star di Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch, si nasconde dalla webcam durante un'intervista su Zoom per non far vedere il suo aspetto nel sequel del film Marvel. Se la pandemia ha reso complicate le interviste e i press tour, Zoom ha trovato il modo di semplificarli. Ma a volte non si può proprio mostrare la faccia... Come nel caso di Benedict Cumberbatch durante questo collegamento, che rischiava di spoilerare il suo aspetto per Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Durante una recente con The Concordia Forum, l'interprete di Doctor Strange si è infatti premurato di tenere ben nascosto il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) La star di2,, sidalla webcam durante un'intervista super non far vedere il suonel sequel delMarvel. Se la pandemia ha reso complicate le interviste e i press tour,ha trovato il modo di semplificarli. Ma a volte non si può propriola faccia... Come nel caso didurante questo collegamento, che rischiava di spoilerare il suoperin the Multiverse of Madness. Durante una recente con The Concordia Forum, l'interprete disi è infatti premurato di tenere ben nascosto il ...

