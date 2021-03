Dazn e la rivoluzione del calcio in tv | stop al decoder | i possibili costi dell’abbonamento

(Di sabato 27 marzo 2021) Una svolta epocale, non ci sono dubbi. L’acquisizione dei diritti tv da parte di, dopo decenni di predominio Sky , ci porterà a un nuovo modo di vedere il. Niente più, trionfo dello streaming, basterà scaricare l’applicazione per entrare in un mondo che era stato sperimentato negli ultimi anni. In questo modo sarà possibile vedere le 10 partite di Serie A, tenendo conto che tre saranno in co-esclusiva e ne dovremmo sapere di più entro lunedì prossimo quando la Lega darà ulteriori e definitivi dettagli.illustrerà l’offerta entro la conclusione della stagione in corso: dai 9,99 al mese si dovrebbe passare a una cifra dai 30 ai 35 euro. L’idea di massima è quella di confermare gli orari di anticipi e posticipi di questo campionato, ma anche questi sono dettagli che conosceremo più ...

