Covid, generale Figliuolo: «Vaccini, in arrivo 3 milioni di dosi. E' il cambio di passo». Anche per la Toscana (si spera) (Di domenica 28 marzo 2021) Fra lunedì 29 marzo e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. La speranza? Che l'ottimismo del commissario, il generale Figliuolo, si riveli fondato dati alla mano. E che benefici tutto il Paese: Anche la Toscana, dove gli over 80 sono rimasti indietro nella vaccinazione, con buona pace delle giustificazioni del governatore, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

