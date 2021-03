Chiara, sette anni, spera di tornare tra i banchi. La madre e docente Angela Galdi: “La chiusura non è la risposta all’emergenza” (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Angela Galdi è una mamma ed una docente della scuola secondaria di primo grado di Mercatello, e ieri mattina era in piazza insieme alla figlia Chiara, sette anni e tanta voglia di tornare a scuola… “Voglio tornare in classe anche senza zaino ma in classe”. E come Chiara, ieri anche altri bambini hanno manifestato allegramente la loro voglia di scuola. “A un anno dall’inizio della pandemia non possiamo più accettare che la chiusura delle scuole sia la risposta ad un’emergenza, – spiega la professoressa Galdi – la nostra non è una manifestazione contro la dad, siamo consapevoli che la dad è stata una risposta in uno stato di emergenza, ma tale deve ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santisè una mamma ed unadella scuola secondaria di primo grado di Mercatello, e ieri mattina era in piazza insieme alla figliae tanta voglia dia scuola… “Voglioin classe anche senza zaino ma in classe”. E come, ieri anche altri bambini hanno manifestato allegramente la loro voglia di scuola. “A un anno dall’inizio della pandemia non possiamo più accettare che ladelle scuole sia laad un’emergenza, – spiega la professoressa– la nostra non è una manifestazione contro la dad, siamo consapevoli che la dad è stata unain uno stato di emergenza, ma tale deve ...

