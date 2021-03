Canosa | macellavano carne abusivamente e la vendevano | due denunce

(Di sabato 27 marzo 2021) In una macelleria adi Puglia (Bt) veniva venduta al pubblicodi animali macellata illecitamente e priva dei controlli sanitari previsti. Durante l'ispezione all'interno dei locali, è ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Canosa di Puglia (Bt), macellavano carne abusivamente e la vendevano: due denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Canosa macellavano

La Gazzetta del Mezzogiorno

In una macelleria adi Puglia (Bt) veniva venduta al pubblico carne di animali macellata illecitamente e priva dei controlli sanitari previsti. Durante l'ispezione all'interno dei locali, è stata individuata la ...In una macelleria adi Puglia (Bt) veniva venduta al pubblico carne di animali macellata illecitamente e priva dei controlli sanitari previsti. Durante l'ispezione all'interno dei locali, è stata individuata la ...In una macelleria a Canosa di Puglia (Bt) veniva venduta al pubblico carne di animali macellata illecitamente e priva dei controlli sanitari previsti. Durante l’ispezione all’interno dei locali, è sta ...