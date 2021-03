Calcio: Mancini, ‘delusione enorme se Europeo non si giocasse a Roma’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme”. Così il ct azzurro, Roberto Mancini, in merito all’eventualità di non disputare i prossimi Europei nella Capitale. “L’Italia ha voglia di tornare a vivere”, aggiunge Mancini a Rai Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Se l’non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione”. Così il ct azzurro, Roberto, in merito all’eventualità di non disputare i prossimi Europei nella Capitale. “L’Italia ha voglia di tornare a vivere”, aggiungea Rai Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

