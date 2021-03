Brahim Diaz sfida Tonali: «Ci prendiamo in giro, ma non ci sarà…» – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) Brahim Diaz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Italia, seconda giornata dell’Europeo Under 21. Le sue parole su Sandro Tonali Brahim Diaz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Italia, seconda giornata dell’Europeo Under 21. Le sue parole su Sandro Tonali. Tonali – «Parliamo di questa partita da diverse settimana quando siamo con la squadra. Ci prendiamo un po’ in giro ma domani saremo rivali anche se non sarà in campo. È un ottimo giocatore e non si sarà. Noi, però, pensiamo solo a noi stessi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Italia, seconda giornata dell’Europeo Under 21. Le sue parole su Sandroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Italia, seconda giornata dell’Europeo Under 21. Le sue parole su Sandro– «Parliamo di questa partita da diverse settimana quando siamo con la squadra. Ciun po’ inma domani saremo rivali anche se non sarà in campo. È un ottimo giocatore e non si sarà. Noi, però, pensiamo solo a noi stessi». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

acmilan : ??? 'We're really proud of the team' @Brahim Díaz reflects on the squad's state of mind ahead of #FiorentinaMilan… - OdeonZ__ : Da Villar a Brahim Diaz: occhio Italia, questa Spagna è un concentrato di tecnica - RadioRossonera : Il finale di questo campionato sarà un bel banco di prova per diversi rossoneri, soprattutto quelli in prestito. I… - LM_1292 : Eh niente, salta lo scontro Gabbia-Brahim Diaz. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #EuroU21, Da #Villar a #BrahimDiaz, occhio Italia, questa Spagna è un concentrato di tecnica -