Assegno sociale: requisiti, importo e come ottenerlo (Di sabato 27 marzo 2021) L’Assegno sociale è la prestazione assistenziale erogata a favore degli indigenti: i requisiti per ottenerlo, l’importo massimo e come far richiesta L’Assegno sociale è la prestazione assistenziale destinata a soggetti, con almeno 67 anni, in condizioni economiche disagiate. Per ricevere l’Assegno bisogna, inoltre, essere cittadini italiani o comunitari ed extra-comunitari con il permesso di soggiorno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021) L’è la prestazione assistenziale erogata a favore degli indigenti: iper, l’massimo efar richiesta L’è la prestazione assistenziale destinata a soggetti, con almeno 67 anni, in condizioni economiche disagiate. Per ricevere l’bisogna, inoltre, essere cittadini italiani o comunitari ed extra-comunitari con il permesso di soggiorno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

comunevenezia : #Sociale | #Lilt ?? Un assegno da 600 euro dall'Associazione Commercianti di Chirignago a @LiltVenezia con i fondi… - G_Asocial : RT @Moonlightshad1: Il reddito di cittadinanza a chi ha bisogno no, l'assegno unico che non tiene conto del ceto sociale, esattamente come… - EarthquakeTenta : RT @Moonlightshad1: Il reddito di cittadinanza a chi ha bisogno no, l'assegno unico che non tiene conto del ceto sociale, esattamente come… - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: Il reddito di cittadinanza a chi ha bisogno no, l'assegno unico che non tiene conto del ceto sociale, esattamente come… - ErmannoKilgore : RT @Moonlightshad1: Il reddito di cittadinanza a chi ha bisogno no, l'assegno unico che non tiene conto del ceto sociale, esattamente come… -