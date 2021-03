Alta velocità e Fondazione Carifano: 'É una priorità, ma la politica ci deve credere' (Di sabato 27 marzo 2021) Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Carifano, dal punto di vista territoriale di chi avverte sotto vari aspetti la forza di attrazione dell'Emilia Romagna, l' Alta velocità ferroviaria è un'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) Giorgio Gragnola, presidente della, dal punto di vista territoriale di chi avverte sotto vari aspetti la forza di attrazione dell'Emilia Romagna, l'ferroviaria è un'...

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Alta velocità e Fondazione Carifano: 'É una priorità, ma la politica ci deve credere' Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Carifano, dal punto di vista territoriale di chi avverte sotto vari aspetti la forza di attrazione dell'Emilia Romagna, l' Alta velocità ferroviaria è un'opzione importante? 'Il tema delle infrastrutture non è una novità, è una priorità sia per l'Italia che per le Marche e certamente lo anche per il nostro territorio; ...

La fibra di TIM a Sala Bolognese La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali d'intrattenimento contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV. "Finalmente abbiamo raggiunto ...

